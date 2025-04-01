QuotazioniSezioni
Valute / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation

0.86 USD 0.11 (14.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMBM ha avuto una variazione del 14.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.76 e ad un massimo di 0.89.

Segui le dinamiche di Cambium Networks Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.76 0.89
Intervallo Annuale
0.23 1.84
Chiusura Precedente
0.75
Apertura
0.78
Bid
0.86
Ask
1.16
Minimo
0.76
Massimo
0.89
Volume
319
Variazione giornaliera
14.67%
Variazione Mensile
14.67%
Variazione Semestrale
126.32%
Variazione Annuale
-53.01%
