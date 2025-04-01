通貨 / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation
0.75 USD 0.04 (5.63%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMBMの今日の為替レートは、5.63%変化しました。日中、通貨は1あたり0.71の安値と0.77の高値で取引されました。
Cambium Networks Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CMBM News
- Cambium Networks receives delinquency notice from Nasdaq
- Cambium Networks reports stable Q2 shipments, CFO departure
- 3 Wireless Stocks Set to Ride on Thriving 5G & Fiber Ecosystem
- ASTS Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss Despite Top-Line Growth
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gogo (GOGO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AT&T (T) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hospitality Wi-Fi Transformed: Cambium Networks ONE Network Delivers Faster, Simpler Guest Internet Access
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cambium Networks faces Nasdaq compliance issue
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
1日のレンジ
0.71 0.77
1年のレンジ
0.23 1.84
- 以前の終値
- 0.71
- 始値
- 0.73
- 買値
- 0.75
- 買値
- 1.05
- 安値
- 0.71
- 高値
- 0.77
- 出来高
- 111
- 1日の変化
- 5.63%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 97.37%
- 1年の変化
- -59.02%
