货币 / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation
0.71 USD 0.05 (6.58%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMBM汇率已更改-6.58%。当日，交易品种以低点0.70和高点0.76进行交易。
关注Cambium Networks Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMBM新闻
- Cambium Networks receives delinquency notice from Nasdaq
- Cambium Networks reports stable Q2 shipments, CFO departure
- 3 Wireless Stocks Set to Ride on Thriving 5G & Fiber Ecosystem
- ASTS Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss Despite Top-Line Growth
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gogo (GOGO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AT&T (T) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hospitality Wi-Fi Transformed: Cambium Networks ONE Network Delivers Faster, Simpler Guest Internet Access
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cambium Networks faces Nasdaq compliance issue
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
日范围
0.70 0.76
年范围
0.23 1.84
- 前一天收盘价
- 0.76
- 开盘价
- 0.75
- 卖价
- 0.71
- 买价
- 1.01
- 最低价
- 0.70
- 最高价
- 0.76
- 交易量
- 122
- 日变化
- -6.58%
- 月变化
- -5.33%
- 6个月变化
- 86.84%
- 年变化
- -61.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值