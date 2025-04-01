통화 / CMBM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CMBM: Cambium Networks Corporation
0.86 USD 0.11 (14.67%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMBM 환율이 오늘 14.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.76이고 고가는 0.89이었습니다.
Cambium Networks Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMBM News
- Cambium Networks receives delinquency notice from Nasdaq
- Cambium Networks reports stable Q2 shipments, CFO departure
- 3 Wireless Stocks Set to Ride on Thriving 5G & Fiber Ecosystem
- ASTS Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss Despite Top-Line Growth
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gogo (GOGO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AT&T (T) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hospitality Wi-Fi Transformed: Cambium Networks ONE Network Delivers Faster, Simpler Guest Internet Access
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cambium Networks faces Nasdaq compliance issue
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
일일 변동 비율
0.76 0.89
년간 변동
0.23 1.84
- 이전 종가
- 0.75
- 시가
- 0.78
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- 저가
- 0.76
- 고가
- 0.89
- 볼륨
- 319
- 일일 변동
- 14.67%
- 월 변동
- 14.67%
- 6개월 변동
- 126.32%
- 년간 변동율
- -53.01%
20 9월, 토요일