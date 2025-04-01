Devises / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation
0.86 USD 0.11 (14.67%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMBM a changé de 14.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.76 et à un maximum de 0.89.
Suivez la dynamique Cambium Networks Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CMBM Nouvelles
- Cambium Networks receives delinquency notice from Nasdaq
- Cambium Networks reports stable Q2 shipments, CFO departure
- 3 Wireless Stocks Set to Ride on Thriving 5G & Fiber Ecosystem
- ASTS Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss Despite Top-Line Growth
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Gogo (GOGO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AT&T (T) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hospitality Wi-Fi Transformed: Cambium Networks ONE Network Delivers Faster, Simpler Guest Internet Access
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cambium Networks faces Nasdaq compliance issue
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Range quotidien
0.76 0.89
Range Annuel
0.23 1.84
- Clôture Précédente
- 0.75
- Ouverture
- 0.78
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Plus Bas
- 0.76
- Plus Haut
- 0.89
- Volume
- 319
- Changement quotidien
- 14.67%
- Changement Mensuel
- 14.67%
- Changement à 6 Mois
- 126.32%
- Changement Annuel
- -53.01%
20 septembre, samedi