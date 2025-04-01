CotationsSections
Devises / CMBM
CMBM: Cambium Networks Corporation

0.86 USD 0.11 (14.67%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMBM a changé de 14.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.76 et à un maximum de 0.89.

Suivez la dynamique Cambium Networks Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.76 0.89
Range Annuel
0.23 1.84
Clôture Précédente
0.75
Ouverture
0.78
Bid
0.86
Ask
1.16
Plus Bas
0.76
Plus Haut
0.89
Volume
319
Changement quotidien
14.67%
Changement Mensuel
14.67%
Changement à 6 Mois
126.32%
Changement Annuel
-53.01%
20 septembre, samedi