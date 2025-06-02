Dövizler / CLVT
CLVT: Clarivate Plc
4.00 USD 0.11 (2.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLVT fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.00 ve Yüksek fiyatı olarak 4.11 aralığında işlem gördü.
Clarivate Plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Clarivate Plc (CLVT) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Clarivate Goldman Sachs Konferansı’nda: Yapay Zeka ve Abonelik Odağı
- Clarivate at Goldman Sachs Conference: AI and Subscription Focus
- Klarna shares debut on NYSE at $40, above expected range
- Wolfe Research initiates Clarivate stock with Peerperform rating
- Innodata Hikes Organic Growth Outlook to 45%: Is This Just the Start?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Clarivate at Oppenheimer Conference: Strategic Review and AI Focus
- Clarivate: Turnaround In Progress, But Is It Worth The Wait? (NYSE:CLVT)
- Clarivate Plc (CLVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clarivate Plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CLVT)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Clarivate (CLVT) Q2 Earnings
- Clarivate PLC (CLVT) Q2 Earnings Match Estimates
- Clarivate shares rise over 2% as Q2 revenue tops estimates
- Clarivate appoints Maroun Mourad as intellectual property president
- CoStar Group (CSGP) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Jefferies cuts Clarivate to Hold, warns on slower growth path
- Jefferies downgrades Clarivate stock to Hold on slower value creation
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Clarivate Unveils the 2025 Journal Citation Reports
- Clarivate Identifies Radioligand Therapy Innovators as Companies to Watch in the Future of Precision Oncology
- Clarivate Partners with American Library Association to Advocate for U.S. Libraries
- Clarivate Partners with CRKN to Further Canada’s Research Goals
- Clarivate Completes Refinancing of Majority of Senior Secured Notes Due 2026
Günlük aralık
4.00 4.11
Yıllık aralık
3.04 7.10
- Önceki kapanış
- 4.11
- Açılış
- 4.07
- Satış
- 4.00
- Alış
- 4.30
- Düşük
- 4.00
- Yüksek
- 4.11
- Hacim
- 3.499 K
- Günlük değişim
- -2.68%
- Aylık değişim
- -7.41%
- 6 aylık değişim
- 1.52%
- Yıllık değişim
- -42.53%
21 Eylül, Pazar