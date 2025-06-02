Währungen / CLVT
CLVT: Clarivate Plc
4.11 USD 0.02 (0.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLVT hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.04 bis zu einem Hoch von 4.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clarivate Plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.04 4.17
Jahresspanne
3.04 7.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.09
- Eröffnung
- 4.12
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Tief
- 4.04
- Hoch
- 4.17
- Volumen
- 2.500 K
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- -4.86%
- 6-Monatsänderung
- 4.31%
- Jahresänderung
- -40.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K