Dövizler / CLNE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLNE: Clean Energy Fuels Corp
2.65 USD 0.04 (1.49%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLNE fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.64 ve Yüksek fiyatı olarak 2.83 aralığında işlem gördü.
Clean Energy Fuels Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLNE haberleri
- Should You Buy Clean Energy Fuels (CLNE) After Golden Cross?
- Clean Energy Fuels: From 2021 Hype To 2025 Reality (NASDAQ:CLNE)
- Why Clean Energy Fuels Stock Raced Nearly 13% Higher Today
- Clean Energy Fuels stock rating downgraded by Jefferies on X15N ramp concerns
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Energy Fuels (CLNE) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Atmos Energy (ATO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Clean Energy completes $29.5 million tax credit sale from RNG projects
- Clean Energy Fuels Stock: The First Billion Is The Hardest (NASDAQ:CLNE)
- Clean Energy Fuels expands incentive plan
- Clean Energy Fuels Has Never Been Cheaper, But Risks Are Getting More Pronounced (NASDAQ:CLNE)
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.64 2.83
Yıllık aralık
1.30 3.67
- Önceki kapanış
- 2.69
- Açılış
- 2.75
- Satış
- 2.65
- Alış
- 2.95
- Düşük
- 2.64
- Yüksek
- 2.83
- Hacim
- 2.097 K
- Günlük değişim
- -1.49%
- Aylık değişim
- 3.11%
- 6 aylık değişim
- 69.87%
- Yıllık değişim
- -14.79%
21 Eylül, Pazar