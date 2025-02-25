Moedas / CLNE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLNE: Clean Energy Fuels Corp
2.63 USD 0.03 (1.15%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLNE para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.58 e o mais alto foi 2.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Clean Energy Fuels Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLNE Notícias
- Should You Buy Clean Energy Fuels (CLNE) After Golden Cross?
- Clean Energy Fuels: From 2021 Hype To 2025 Reality (NASDAQ:CLNE)
- Why Clean Energy Fuels Stock Raced Nearly 13% Higher Today
- Clean Energy Fuels stock rating downgraded by Jefferies on X15N ramp concerns
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Energy Fuels (CLNE) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Atmos Energy (ATO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Clean Energy completes $29.5 million tax credit sale from RNG projects
- Clean Energy Fuels Stock: The First Billion Is The Hardest (NASDAQ:CLNE)
- Clean Energy Fuels expands incentive plan
- Clean Energy Fuels Has Never Been Cheaper, But Risks Are Getting More Pronounced (NASDAQ:CLNE)
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.58 2.72
Faixa anual
1.30 3.67
- Fechamento anterior
- 2.60
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.58
- High
- 2.72
- Volume
- 2.204 K
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- 2.33%
- Mudança de 6 meses
- 68.59%
- Mudança anual
- -15.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh