货币 / CLNE
CLNE: Clean Energy Fuels Corp
2.66 USD 0.06 (2.31%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLNE汇率已更改2.31%。当日，交易品种以低点2.64和高点2.69进行交易。
关注Clean Energy Fuels Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLNE新闻
- Should You Buy Clean Energy Fuels (CLNE) After Golden Cross?
- Clean Energy Fuels: From 2021 Hype To 2025 Reality (NASDAQ:CLNE)
- Why Clean Energy Fuels Stock Raced Nearly 13% Higher Today
- Clean Energy Fuels stock rating downgraded by Jefferies on X15N ramp concerns
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clean Energy Fuels (CLNE) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Atmos Energy (ATO) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Clean Energy completes $29.5 million tax credit sale from RNG projects
- Clean Energy Fuels Stock: The First Billion Is The Hardest (NASDAQ:CLNE)
- Clean Energy Fuels expands incentive plan
- Clean Energy Fuels Has Never Been Cheaper, But Risks Are Getting More Pronounced (NASDAQ:CLNE)
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.64 2.69
年范围
1.30 3.67
- 前一天收盘价
- 2.60
- 开盘价
- 2.64
- 卖价
- 2.66
- 买价
- 2.96
- 最低价
- 2.64
- 最高价
- 2.69
- 交易量
- 766
- 日变化
- 2.31%
- 月变化
- 3.50%
- 6个月变化
- 70.51%
- 年变化
- -14.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值