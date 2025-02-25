クォートセクション
通貨 / CLNE
株に戻る

CLNE: Clean Energy Fuels Corp

2.69 USD 0.06 (2.28%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLNEの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり2.61の安値と2.72の高値で取引されました。

Clean Energy Fuels Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLNE News

1日のレンジ
2.61 2.72
1年のレンジ
1.30 3.67
以前の終値
2.63
始値
2.66
買値
2.69
買値
2.99
安値
2.61
高値
2.72
出来高
2.136 K
1日の変化
2.28%
1ヶ月の変化
4.67%
6ヶ月の変化
72.44%
1年の変化
-13.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K