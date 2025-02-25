通貨 / CLNE
CLNE: Clean Energy Fuels Corp
2.69 USD 0.06 (2.28%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLNEの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり2.61の安値と2.72の高値で取引されました。
Clean Energy Fuels Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLNE News
1日のレンジ
2.61 2.72
1年のレンジ
1.30 3.67
- 以前の終値
- 2.63
- 始値
- 2.66
- 買値
- 2.69
- 買値
- 2.99
- 安値
- 2.61
- 高値
- 2.72
- 出来高
- 2.136 K
- 1日の変化
- 2.28%
- 1ヶ月の変化
- 4.67%
- 6ヶ月の変化
- 72.44%
- 1年の変化
- -13.50%
