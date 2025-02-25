Валюты / CLNE
CLNE: Clean Energy Fuels Corp
2.60 USD 0.18 (7.44%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLNE за сегодня изменился на 7.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.45, а максимальная — 2.62.
Следите за динамикой Clean Energy Fuels Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLNE
Дневной диапазон
2.45 2.62
Годовой диапазон
1.30 3.67
- Предыдущее закрытие
- 2.42
- Open
- 2.45
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Low
- 2.45
- High
- 2.62
- Объем
- 1.966 K
- Дневное изменение
- 7.44%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 66.67%
- Годовое изменение
- -16.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.