CLNE: Clean Energy Fuels Corp
2.69 USD 0.06 (2.28%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLNE hat sich für heute um 2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.61 bis zu einem Hoch von 2.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clean Energy Fuels Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.61 2.72
Jahresspanne
1.30 3.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.63
- Eröffnung
- 2.66
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Tief
- 2.61
- Hoch
- 2.72
- Volumen
- 2.136 K
- Tagesänderung
- 2.28%
- Monatsänderung
- 4.67%
- 6-Monatsänderung
- 72.44%
- Jahresänderung
- -13.50%
