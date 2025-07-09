Dövizler / CLBK
CLBK: Columbia Financial Inc
15.51 USD 0.34 (2.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLBK fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.47 ve Yüksek fiyatı olarak 15.81 aralığında işlem gördü.
Columbia Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CLBK haberleri
- Columbia Financial announces new stock repurchase program
- Columbia Financial, COO Matthew Smith’in ayrılacağını duyurdu
- Columbia Financial announces departure of chief operating officer Matthew Smith
- Earnings Estimates Rising for Columbia Financial (CLBK): Will It Gain?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Compared to Estimates, Columbia Financial (CLBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Columbia Financial earnings beat, revenue topped estimates
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LendingClub (LC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Muncy Columbia Financial updates executive retirement agreements at Journey Bank
Günlük aralık
15.47 15.81
Yıllık aralık
12.64 19.28
- Önceki kapanış
- 15.85
- Açılış
- 15.81
- Satış
- 15.51
- Alış
- 15.81
- Düşük
- 15.47
- Yüksek
- 15.81
- Hacim
- 362
- Günlük değişim
- -2.15%
- Aylık değişim
- 4.30%
- 6 aylık değişim
- 3.95%
- Yıllık değişim
- -8.66%
21 Eylül, Pazar