货币 / CLBK
CLBK: Columbia Financial Inc
15.55 USD 0.13 (0.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLBK汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点15.50和高点15.73进行交易。
关注Columbia Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLBK新闻
- Columbia Financial announces new stock repurchase program
- Columbia Financial宣布首席运营官Matthew Smith即将离职
- Columbia Financial announces departure of chief operating officer Matthew Smith
- Earnings Estimates Rising for Columbia Financial (CLBK): Will It Gain?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Compared to Estimates, Columbia Financial (CLBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Columbia Financial earnings beat, revenue topped estimates
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LendingClub (LC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Muncy Columbia Financial updates executive retirement agreements at Journey Bank
日范围
15.50 15.73
年范围
12.64 19.28
- 前一天收盘价
- 15.42
- 开盘价
- 15.50
- 卖价
- 15.55
- 买价
- 15.85
- 最低价
- 15.50
- 最高价
- 15.73
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 4.57%
- 6个月变化
- 4.22%
- 年变化
- -8.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值