CLBK: Columbia Financial Inc
15.84 USD 0.42 (2.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLBK para hoje mudou para 2.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.75 e o mais alto foi 15.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbia Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
15.75 15.97
Faixa anual
12.64 19.28
- Fechamento anterior
- 15.42
- Open
- 15.76
- Bid
- 15.84
- Ask
- 16.14
- Low
- 15.75
- High
- 15.97
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 2.72%
- Mudança mensal
- 6.52%
- Mudança de 6 meses
- 6.17%
- Mudança anual
- -6.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh