Valute / CLBK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLBK: Columbia Financial Inc
15.51 USD 0.34 (2.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLBK ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.47 e ad un massimo di 15.81.
Segui le dinamiche di Columbia Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLBK News
- Columbia Financial announces new stock repurchase program
- Columbia Financial annuncia l’uscita del chief operating officer Matthew Smith
- Columbia Financial announces departure of chief operating officer Matthew Smith
- Earnings Estimates Rising for Columbia Financial (CLBK): Will It Gain?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Compared to Estimates, Columbia Financial (CLBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Columbia Financial earnings beat, revenue topped estimates
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LendingClub (LC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Muncy Columbia Financial updates executive retirement agreements at Journey Bank
Intervallo Giornaliero
15.47 15.81
Intervallo Annuale
12.64 19.28
- Chiusura Precedente
- 15.85
- Apertura
- 15.81
- Bid
- 15.51
- Ask
- 15.81
- Minimo
- 15.47
- Massimo
- 15.81
- Volume
- 362
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- 4.30%
- Variazione Semestrale
- 3.95%
- Variazione Annuale
- -8.66%
20 settembre, sabato