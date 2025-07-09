Währungen / CLBK
CLBK: Columbia Financial Inc
15.85 USD 0.43 (2.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLBK hat sich für heute um 2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.40 bis zu einem Hoch von 15.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLBK News
- Columbia Financial announces new stock repurchase program
- Columbia Financial gibt Abgang von COO Matthew Smith bekannt
- Columbia Financial announces departure of chief operating officer Matthew Smith
- Earnings Estimates Rising for Columbia Financial (CLBK): Will It Gain?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Compared to Estimates, Columbia Financial (CLBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Columbia Financial earnings beat, revenue topped estimates
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LendingClub (LC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Muncy Columbia Financial updates executive retirement agreements at Journey Bank
Tagesspanne
15.40 15.97
Jahresspanne
12.64 19.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.42
- Eröffnung
- 15.51
- Bid
- 15.85
- Ask
- 16.15
- Tief
- 15.40
- Hoch
- 15.97
- Volumen
- 399
- Tagesänderung
- 2.79%
- Monatsänderung
- 6.59%
- 6-Monatsänderung
- 6.23%
- Jahresänderung
- -6.65%
