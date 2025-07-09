KurseKategorien
CLBK: Columbia Financial Inc

15.85 USD 0.43 (2.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLBK hat sich für heute um 2.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.40 bis zu einem Hoch von 15.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Columbia Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.40 15.97
Jahresspanne
12.64 19.28
Vorheriger Schlusskurs
15.42
Eröffnung
15.51
Bid
15.85
Ask
16.15
Tief
15.40
Hoch
15.97
Volumen
399
Tagesänderung
2.79%
Monatsänderung
6.59%
6-Monatsänderung
6.23%
Jahresänderung
-6.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K