CLBK: Columbia Financial Inc
15.42 USD 0.12 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLBK за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.11, а максимальная — 15.47.
Следите за динамикой Columbia Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLBK
- Columbia Financial announces new stock repurchase program
- Columbia Financial объявляет об уходе операционного директора Мэтью Смита
- Columbia Financial announces departure of chief operating officer Matthew Smith
- Earnings Estimates Rising for Columbia Financial (CLBK): Will It Gain?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Compared to Estimates, Columbia Financial (CLBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Columbia Financial earnings beat, revenue topped estimates
- Columbia Financial (CLBK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LendingClub (LC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Muncy Columbia Financial updates executive retirement agreements at Journey Bank
Дневной диапазон
15.11 15.47
Годовой диапазон
12.64 19.28
- Предыдущее закрытие
- 15.30
- Open
- 15.24
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Low
- 15.11
- High
- 15.47
- Объем
- 355
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 3.70%
- 6-месячное изменение
- 3.35%
- Годовое изменение
- -9.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.