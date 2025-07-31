FiyatlarBölümler
Dövizler / CINF
Geri dön - Hisse senetleri

CINF: Cincinnati Financial Corporation

156.11 USD 0.18 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CINF fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 154.27 ve Yüksek fiyatı olarak 156.89 aralığında işlem gördü.

Cincinnati Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CINF haberleri

Günlük aralık
154.27 156.89
Yıllık aralık
123.02 161.75
Önceki kapanış
155.93
Açılış
156.48
Satış
156.11
Alış
156.41
Düşük
154.27
Yüksek
156.89
Hacim
905
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
1.97%
6 aylık değişim
5.44%
Yıllık değişim
14.81%
21 Eylül, Pazar