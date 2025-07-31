Dövizler / CINF
CINF: Cincinnati Financial Corporation
156.11 USD 0.18 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CINF fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 154.27 ve Yüksek fiyatı olarak 156.89 aralığında işlem gördü.
Cincinnati Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
154.27 156.89
Yıllık aralık
123.02 161.75
- Önceki kapanış
- 155.93
- Açılış
- 156.48
- Satış
- 156.11
- Alış
- 156.41
- Düşük
- 154.27
- Yüksek
- 156.89
- Hacim
- 905
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- 1.97%
- 6 aylık değişim
- 5.44%
- Yıllık değişim
- 14.81%
21 Eylül, Pazar