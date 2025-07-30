Divisas / CINF
CINF: Cincinnati Financial Corporation
154.48 USD 1.21 (0.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CINF de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 153.01, mientras que el máximo ha alcanzado 156.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cincinnati Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
153.01 156.36
Rango anual
123.02 161.75
- Cierres anteriores
- 153.27
- Open
- 153.05
- Bid
- 154.48
- Ask
- 154.78
- Low
- 153.01
- High
- 156.36
- Volumen
- 807
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 0.91%
- Cambio a 6 meses
- 4.34%
- Cambio anual
- 13.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B