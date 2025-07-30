Валюты / CINF
CINF: Cincinnati Financial Corporation
153.27 USD 1.86 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CINF за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 153.10, а максимальная — 154.70.
Следите за динамикой Cincinnati Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
153.10 154.70
Годовой диапазон
123.02 161.75
- Предыдущее закрытие
- 155.13
- Open
- 154.69
- Bid
- 153.27
- Ask
- 153.57
- Low
- 153.10
- High
- 154.70
- Объем
- 885
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 3.52%
- Годовое изменение
- 12.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.