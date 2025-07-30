Währungen / CINF
CINF: Cincinnati Financial Corporation
155.93 USD 1.45 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CINF hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.66 bis zu einem Hoch von 156.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cincinnati Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CINF News
Tagesspanne
153.66 156.09
Jahresspanne
123.02 161.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 154.48
- Eröffnung
- 153.66
- Bid
- 155.93
- Ask
- 156.23
- Tief
- 153.66
- Hoch
- 156.09
- Volumen
- 846
- Tagesänderung
- 0.94%
- Monatsänderung
- 1.86%
- 6-Monatsänderung
- 5.32%
- Jahresänderung
- 14.68%
