KurseKategorien
Währungen / CINF
Zurück zum Aktien

CINF: Cincinnati Financial Corporation

155.93 USD 1.45 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CINF hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.66 bis zu einem Hoch von 156.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cincinnati Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CINF News

Tagesspanne
153.66 156.09
Jahresspanne
123.02 161.75
Vorheriger Schlusskurs
154.48
Eröffnung
153.66
Bid
155.93
Ask
156.23
Tief
153.66
Hoch
156.09
Volumen
846
Tagesänderung
0.94%
Monatsänderung
1.86%
6-Monatsänderung
5.32%
Jahresänderung
14.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K