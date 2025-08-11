Dövizler / CIB
CIB: BanColombia S.A
51.93 USD 0.35 (0.68%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIB fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.56 ve Yüksek fiyatı olarak 52.22 aralığında işlem gördü.
BanColombia S.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CIB haberleri
Günlük aralık
51.56 52.22
Yıllık aralık
30.65 53.98
- Önceki kapanış
- 51.58
- Açılış
- 51.83
- Satış
- 51.93
- Alış
- 52.23
- Düşük
- 51.56
- Yüksek
- 52.22
- Hacim
- 782
- Günlük değişim
- 0.68%
- Aylık değişim
- 4.19%
- 6 aylık değişim
- 28.57%
- Yıllık değişim
- 65.49%
21 Eylül, Pazar