CIB: BanColombia S.A

51.75 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.95, а максимальная — 52.17.

Следите за динамикой BanColombia S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.95 52.17
Годовой диапазон
30.65 53.98
Предыдущее закрытие
51.81
Open
50.95
Bid
51.75
Ask
52.05
Low
50.95
High
52.17
Объем
491
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
3.83%
6-месячное изменение
28.13%
Годовое изменение
64.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.