CIB: BanColombia S.A
51.75 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.95, а максимальная — 52.17.
Следите за динамикой BanColombia S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CIB
Дневной диапазон
50.95 52.17
Годовой диапазон
30.65 53.98
- Предыдущее закрытие
- 51.81
- Open
- 50.95
- Bid
- 51.75
- Ask
- 52.05
- Low
- 50.95
- High
- 52.17
- Объем
- 491
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 3.83%
- 6-месячное изменение
- 28.13%
- Годовое изменение
- 64.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.