CIB: BanColombia S.A

51.58 USD 0.39 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIB hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.44 bis zu einem Hoch von 52.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die BanColombia S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
51.44 52.03
Jahresspanne
30.65 53.98
Vorheriger Schlusskurs
51.97
Eröffnung
52.03
Bid
51.58
Ask
51.88
Tief
51.44
Hoch
52.03
Volumen
514
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
3.49%
6-Monatsänderung
27.70%
Jahresänderung
64.37%
