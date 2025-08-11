Währungen / CIB
CIB: BanColombia S.A
51.58 USD 0.39 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIB hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.44 bis zu einem Hoch von 52.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die BanColombia S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
51.44 52.03
Jahresspanne
30.65 53.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.97
- Eröffnung
- 52.03
- Bid
- 51.58
- Ask
- 51.88
- Tief
- 51.44
- Hoch
- 52.03
- Volumen
- 514
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- 3.49%
- 6-Monatsänderung
- 27.70%
- Jahresänderung
- 64.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K