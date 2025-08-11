Moedas / CIB
CIB: BanColombia S.A
51.71 USD 0.26 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIB para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.67 e o mais alto foi 52.03.
Veja a dinâmica do par de moedas BanColombia S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CIB Notícias
Faixa diária
51.67 52.03
Faixa anual
30.65 53.98
- Fechamento anterior
- 51.97
- Open
- 52.03
- Bid
- 51.71
- Ask
- 52.01
- Low
- 51.67
- High
- 52.03
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- 3.75%
- Mudança de 6 meses
- 28.03%
- Mudança anual
- 64.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh