货币 / CIB
CIB: BanColombia S.A
52.02 USD 0.27 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIB汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点51.78和高点52.17进行交易。
关注BanColombia S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIB新闻
- Best Momentum Stock to Buy for September 17th
- Are Investors Undervaluing BanColombia (CIB) Right Now?
- Best Value Stock to Buy for September 17th
- Best Income Stocks to Buy for September 17th
- New Strong Buy Stocks for September 17th
- Bancolombia (CIB) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Bancolombia stock rating downgraded to Underperform by BofA Securities
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- What Makes Bancolombia (CIB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- CIB vs. IBN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is BanColombia (CIB) Stock Undervalued Right Now?
- New Strong Buy Stocks for August 26th
- Best Value Stocks to Buy for August 26th
- Best Income Stocks to Buy for August 26th
- Should Value Investors Buy Credicorp (BAP) Stock?
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Best Income Stocks to Buy for August 21st
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- CIB or ITUB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 5 Stocks With Solid Shareholder Yield to Safeguard Your Portfolio
- Grupo Cibest: Best In Latin America (NYSE:CIB)
- Here's Why Bancolombia (CIB) is a Great Momentum Stock to Buy
日范围
51.78 52.17
年范围
30.65 53.98
- 前一天收盘价
- 51.75
- 开盘价
- 51.88
- 卖价
- 52.02
- 买价
- 52.32
- 最低价
- 51.78
- 最高价
- 52.17
- 交易量
- 64
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 4.37%
- 6个月变化
- 28.79%
- 年变化
- 65.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值