クォートセクション
通貨 / CIB
株に戻る

CIB: BanColombia S.A

51.58 USD 0.39 (0.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIBの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり51.44の安値と52.03の高値で取引されました。

BanColombia S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIB News

1日のレンジ
51.44 52.03
1年のレンジ
30.65 53.98
以前の終値
51.97
始値
52.03
買値
51.58
買値
51.88
安値
51.44
高値
52.03
出来高
514
1日の変化
-0.75%
1ヶ月の変化
3.49%
6ヶ月の変化
27.70%
1年の変化
64.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K