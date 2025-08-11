通貨 / CIB
CIB: BanColombia S.A
51.58 USD 0.39 (0.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIBの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり51.44の安値と52.03の高値で取引されました。
BanColombia S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
51.44 52.03
1年のレンジ
30.65 53.98
- 以前の終値
- 51.97
- 始値
- 52.03
- 買値
- 51.58
- 買値
- 51.88
- 安値
- 51.44
- 高値
- 52.03
- 出来高
- 514
- 1日の変化
- -0.75%
- 1ヶ月の変化
- 3.49%
- 6ヶ月の変化
- 27.70%
- 1年の変化
- 64.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K