CEVA: CEVA Inc

26.42 USD 0.08 (0.30%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CEVA fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.45 ve Yüksek fiyatı olarak 27.53 aralığında işlem gördü.

CEVA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
25.45 27.53
Yıllık aralık
18.31 38.93
Önceki kapanış
26.34
Açılış
27.38
Satış
26.42
Alış
26.72
Düşük
25.45
Yüksek
27.53
Hacim
1.237 K
Günlük değişim
0.30%
Aylık değişim
23.46%
6 aylık değişim
4.34%
Yıllık değişim
10.04%
21 Eylül, Pazar