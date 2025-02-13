CotationsSections
Devises / CEVA
CEVA: CEVA Inc

26.42 USD 0.08 (0.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CEVA a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.45 et à un maximum de 27.53.

Suivez la dynamique CEVA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.45 27.53
Range Annuel
18.31 38.93
Clôture Précédente
26.34
Ouverture
27.38
Bid
26.42
Ask
26.72
Plus Bas
25.45
Plus Haut
27.53
Volume
1.237 K
Changement quotidien
0.30%
Changement Mensuel
23.46%
Changement à 6 Mois
4.34%
Changement Annuel
10.04%
