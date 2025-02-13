Валюты / CEVA
CEVA: CEVA Inc
24.37 USD 0.17 (0.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CEVA за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.83.
Следите за динамикой CEVA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CEVA
Дневной диапазон
24.12 24.83
Годовой диапазон
18.31 38.93
- Предыдущее закрытие
- 24.54
- Open
- 24.56
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Low
- 24.12
- High
- 24.83
- Объем
- 658
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 13.88%
- 6-месячное изменение
- -3.75%
- Годовое изменение
- 1.50%
