CEVA: CEVA Inc

24.37 USD 0.17 (0.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEVA за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.83.

Следите за динамикой CEVA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.12 24.83
Годовой диапазон
18.31 38.93
Предыдущее закрытие
24.54
Open
24.56
Bid
24.37
Ask
24.67
Low
24.12
High
24.83
Объем
658
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
13.88%
6-месячное изменение
-3.75%
Годовое изменение
1.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.