26.42 USD 0.08 (0.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CEVA ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.45 e ad un massimo di 27.53.

Segui le dinamiche di CEVA Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.45 27.53
Intervallo Annuale
18.31 38.93
Chiusura Precedente
26.34
Apertura
27.38
Bid
26.42
Ask
26.72
Minimo
25.45
Massimo
27.53
Volume
1.237 K
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
23.46%
Variazione Semestrale
4.34%
Variazione Annuale
10.04%
