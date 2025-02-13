Valute / CEVA
CEVA: CEVA Inc
26.42 USD 0.08 (0.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CEVA ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.45 e ad un massimo di 27.53.
Segui le dinamiche di CEVA Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.45 27.53
Intervallo Annuale
18.31 38.93
- Chiusura Precedente
- 26.34
- Apertura
- 27.38
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- Minimo
- 25.45
- Massimo
- 27.53
- Volume
- 1.237 K
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 23.46%
- Variazione Semestrale
- 4.34%
- Variazione Annuale
- 10.04%
