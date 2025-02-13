Währungen / CEVA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CEVA: CEVA Inc
27.29 USD 0.95 (3.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CEVA hat sich für heute um 3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.92 bis zu einem Hoch von 27.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die CEVA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEVA News
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- CEVA: Why Headwinds Have The Upper Hand Versus The Tailwinds (NASDAQ:CEVA)
- Rosenblatt maintains Buy rating on CEVA stock, citing AI processor deals
- CEVA, Inc. (CEVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CEVA Q2 2025 beats EPS forecast, stock surges
- CEVA Q2 2025 presentation: revenue declines YoY despite AI business growth
- CEVA earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- ALi and Ceva partner to integrate AI capabilities into video platforms
- Ceva surpasses 20 billion devices shipped globally
- CEVA Logistics partners with Windrose for EV trucking trials in China
- Ceva Launches MotionEngine™ Hex: Bringing Precise, Touch-Free, Spatial Control to Smart TV, Gaming, and IoT Interfaces
- Elliptic Labs’ AI Platform Now Optimized for Ceva’s NeuPro-Nano NPU - Enabling Smarter Edge Devices
- CEVA at JPMorgan Conference: Strategic Moves in Wireless Connectivity
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- CEVA: Likely Heading Higher (NASDAQ:CEVA)
- Workday, ACM Research, ZoomInfo Technologies, CEVA, Intuit And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- CEVA, Inc. (CEVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
26.92 27.53
Jahresspanne
18.31 38.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.34
- Eröffnung
- 27.38
- Bid
- 27.29
- Ask
- 27.59
- Tief
- 26.92
- Hoch
- 27.53
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- 3.61%
- Monatsänderung
- 27.52%
- 6-Monatsänderung
- 7.78%
- Jahresänderung
- 13.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K