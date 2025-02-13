货币 / CEVA
CEVA: CEVA Inc
24.76 USD 0.39 (1.60%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CEVA汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点24.07和高点24.88进行交易。
关注CEVA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CEVA新闻
- CEVA: Why Headwinds Have The Upper Hand Versus The Tailwinds (NASDAQ:CEVA)
- Rosenblatt maintains Buy rating on CEVA stock, citing AI processor deals
- CEVA, Inc. (CEVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CEVA Q2 2025 beats EPS forecast, stock surges
- CEVA Q2 2025 presentation: revenue declines YoY despite AI business growth
- CEVA earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- ALi and Ceva partner to integrate AI capabilities into video platforms
- Ceva surpasses 20 billion devices shipped globally
- CEVA Logistics partners with Windrose for EV trucking trials in China
- Ceva Launches MotionEngine™ Hex: Bringing Precise, Touch-Free, Spatial Control to Smart TV, Gaming, and IoT Interfaces
- Elliptic Labs’ AI Platform Now Optimized for Ceva’s NeuPro-Nano NPU - Enabling Smarter Edge Devices
- CEVA at JPMorgan Conference: Strategic Moves in Wireless Connectivity
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- CEVA: Likely Heading Higher (NASDAQ:CEVA)
- Workday, ACM Research, ZoomInfo Technologies, CEVA, Intuit And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- CEVA, Inc. (CEVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
24.07 24.88
年范围
18.31 38.93
- 前一天收盘价
- 24.37
- 开盘价
- 24.22
- 卖价
- 24.76
- 买价
- 25.06
- 最低价
- 24.07
- 最高价
- 24.88
- 交易量
- 239
- 日变化
- 1.60%
- 月变化
- 15.70%
- 6个月变化
- -2.21%
- 年变化
- 3.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值