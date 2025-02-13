クォートセクション
通貨 / CEVA
CEVA: CEVA Inc

26.34 USD 1.53 (6.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CEVAの今日の為替レートは、6.17%変化しました。日中、通貨は1あたり25.47の安値と27.42の高値で取引されました。

CEVA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.47 27.42
1年のレンジ
18.31 38.93
以前の終値
24.81
始値
25.69
買値
26.34
買値
26.64
安値
25.47
高値
27.42
出来高
1.037 K
1日の変化
6.17%
1ヶ月の変化
23.08%
6ヶ月の変化
4.03%
1年の変化
9.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K