CEVA: CEVA Inc
26.34 USD 1.53 (6.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CEVAの今日の為替レートは、6.17%変化しました。日中、通貨は1あたり25.47の安値と27.42の高値で取引されました。
CEVA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CEVA News
- CEVA: Why Headwinds Have The Upper Hand Versus The Tailwinds (NASDAQ:CEVA)
- Rosenblatt maintains Buy rating on CEVA stock, citing AI processor deals
- CEVA, Inc. (CEVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CEVA Q2 2025 beats EPS forecast, stock surges
- CEVA Q2 2025 presentation: revenue declines YoY despite AI business growth
- CEVA earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- ALi and Ceva partner to integrate AI capabilities into video platforms
- Ceva surpasses 20 billion devices shipped globally
- CEVA Logistics partners with Windrose for EV trucking trials in China
- Ceva Launches MotionEngine™ Hex: Bringing Precise, Touch-Free, Spatial Control to Smart TV, Gaming, and IoT Interfaces
- Elliptic Labs’ AI Platform Now Optimized for Ceva’s NeuPro-Nano NPU - Enabling Smarter Edge Devices
- CEVA at JPMorgan Conference: Strategic Moves in Wireless Connectivity
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- CEVA: Likely Heading Higher (NASDAQ:CEVA)
- Workday, ACM Research, ZoomInfo Technologies, CEVA, Intuit And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Northland Securities Warns of Potential NVIDIA Selloff Amid Capacity Constraints and Market Shifts
- CEVA, Inc. (CEVA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
25.47 27.42
1年のレンジ
18.31 38.93
- 以前の終値
- 24.81
- 始値
- 25.69
- 買値
- 26.34
- 買値
- 26.64
- 安値
- 25.47
- 高値
- 27.42
- 出来高
- 1.037 K
- 1日の変化
- 6.17%
- 1ヶ月の変化
- 23.08%
- 6ヶ月の変化
- 4.03%
- 1年の変化
- 9.70%
