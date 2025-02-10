FiyatlarBölümler
Dövizler / CEF
Geri dön - Hisse senetleri

CEF: Sprott Physical Gold and Silver Trust Units

34.68 USD 0.61 (1.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CEF fiyatı bugün 1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.18 ve Yüksek fiyatı olarak 34.69 aralığında işlem gördü.

Sprott Physical Gold and Silver Trust Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEF haberleri

Günlük aralık
34.18 34.69
Yıllık aralık
23.53 34.72
Önceki kapanış
34.07
Açılış
34.22
Satış
34.68
Alış
34.98
Düşük
34.18
Yüksek
34.69
Hacim
615
Günlük değişim
1.79%
Aylık değişim
6.45%
6 aylık değişim
22.11%
Yıllık değişim
40.18%
21 Eylül, Pazar