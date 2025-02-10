Dövizler / CEF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CEF: Sprott Physical Gold and Silver Trust Units
34.68 USD 0.61 (1.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CEF fiyatı bugün 1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.18 ve Yüksek fiyatı olarak 34.69 aralığında işlem gördü.
Sprott Physical Gold and Silver Trust Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEF haberleri
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high at 34.16 USD
- I Believe The USD Will Drop Further, Supporting Non-US Equity Positioning Going Forward
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high at $31.80
- THQ CEF: 13.3% Top Contrarian Healthcare Yield, Discounted Price (NYSE:THQ)
- CEF For Both Gold And Silver
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high of 31.31 USD
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high at 31.04 USD
- CEF: Still A Great Way To Play Precious Metals (NYSEARCA:CEF)
- CEF Stock Soars to All-Time High of $31.02 Amid Bullish Sentiment
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Central Fund of Canada stock hits all-time high of $30.41
- Sprott Trust reports interim financials, files 6-K
- Sprott Physical Gold and Silver Trust: It's Silver's Turn (NYSEARCA:CEF)
- Best Investment In Turbulent Times (SPX)
- Gold And Other Precious Metals Can Be A Great Hedge For Uncertain Times
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- ASA: Gold Could Be Good Right Now, And This Fund Is A Nice Way To Get It (NYSE:ASA)
- Natural-gas ETFs have quietly outshined the broader market so far in 2025. Is it time to jump in?
- FOF: Precious Metals Are Nice, But Not The Premium Valuation
- UTG: Still A Solid Long-Term Holding, But Some Caution To Consider (NYSE:UTG)
- 5 Closed-End Fund Buys (And A Sell) In The Month Of January 2025
- CCEF: Significant Diversification And Decent Results So Far (NYSEARCA:CCEF)
Günlük aralık
34.18 34.69
Yıllık aralık
23.53 34.72
- Önceki kapanış
- 34.07
- Açılış
- 34.22
- Satış
- 34.68
- Alış
- 34.98
- Düşük
- 34.18
- Yüksek
- 34.69
- Hacim
- 615
- Günlük değişim
- 1.79%
- Aylık değişim
- 6.45%
- 6 aylık değişim
- 22.11%
- Yıllık değişim
- 40.18%
21 Eylül, Pazar