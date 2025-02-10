Валюты / CEF
CEF: Sprott Physical Gold and Silver Trust Units
34.55 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CEF за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.40, а максимальная — 34.72.
Следите за динамикой Sprott Physical Gold and Silver Trust Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CEF
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high at 34.16 USD
- I Believe The USD Will Drop Further, Supporting Non-US Equity Positioning Going Forward
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high at $31.80
- THQ CEF: 13.3% Top Contrarian Healthcare Yield, Discounted Price (NYSE:THQ)
- CEF For Both Gold And Silver
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high of 31.31 USD
- Sprott Physical Gold and Silver Trust stock hits all-time high at 31.04 USD
- CEF: Still A Great Way To Play Precious Metals (NYSEARCA:CEF)
- CEF Stock Soars to All-Time High of $31.02 Amid Bullish Sentiment
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Central Fund of Canada stock hits all-time high of $30.41
- Sprott Trust reports interim financials, files 6-K
- Sprott Physical Gold and Silver Trust: It's Silver's Turn (NYSEARCA:CEF)
- Best Investment In Turbulent Times (SPX)
- Gold And Other Precious Metals Can Be A Great Hedge For Uncertain Times
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- ASA: Gold Could Be Good Right Now, And This Fund Is A Nice Way To Get It (NYSE:ASA)
- Natural-gas ETFs have quietly outshined the broader market so far in 2025. Is it time to jump in?
- FOF: Precious Metals Are Nice, But Not The Premium Valuation
- UTG: Still A Solid Long-Term Holding, But Some Caution To Consider (NYSE:UTG)
- 5 Closed-End Fund Buys (And A Sell) In The Month Of January 2025
- CCEF: Significant Diversification And Decent Results So Far (NYSEARCA:CCEF)
Дневной диапазон
34.40 34.72
Годовой диапазон
23.53 34.72
- Предыдущее закрытие
- 34.54
- Open
- 34.65
- Bid
- 34.55
- Ask
- 34.85
- Low
- 34.40
- High
- 34.72
- Объем
- 606
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 6.05%
- 6-месячное изменение
- 21.65%
- Годовое изменение
- 39.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.