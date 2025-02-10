КотировкиРазделы
CEF: Sprott Physical Gold and Silver Trust Units

34.55 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEF за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.40, а максимальная — 34.72.

Следите за динамикой Sprott Physical Gold and Silver Trust Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.40 34.72
Годовой диапазон
23.53 34.72
Предыдущее закрытие
34.54
Open
34.65
Bid
34.55
Ask
34.85
Low
34.40
High
34.72
Объем
606
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
6.05%
6-месячное изменение
21.65%
Годовое изменение
39.65%
