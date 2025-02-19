Dövizler / CDLR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CDLR: Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (
20.86 USD 0.59 (2.75%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDLR fiyatı bugün -2.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.86 ve Yüksek fiyatı olarak 21.22 aralığında işlem gördü.
Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four ( hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDLR haberleri
- Cadeler A/S 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDLR)
- Cadeler A/S (CDLR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadeler second-quarter earnings beat forecasts, shares climb
- TORM PLC (TRMD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Forward Air (FWRD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- A.P. Moller-Maersk (AMKBY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Cadeler Keeps Delivering For Green Growth Investors (NYSE:CDLR)
- Cadeler A/S announces share buyback program
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Cadeler A/S (CDLR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cadeler: Buy Before A New Green Wave Emerges (NYSE:CDLR)
- The market is at the last stage of the bull cycle — but that may take a while. Here are three stocks from this value-focused manager.
Günlük aralık
20.86 21.22
Yıllık aralık
17.37 28.75
- Önceki kapanış
- 21.45
- Açılış
- 21.15
- Satış
- 20.86
- Alış
- 21.16
- Düşük
- 20.86
- Yüksek
- 21.22
- Hacim
- 70
- Günlük değişim
- -2.75%
- Aylık değişim
- 1.96%
- 6 aylık değişim
- 6.54%
- Yıllık değişim
- -25.69%
21 Eylül, Pazar