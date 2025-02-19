KurseKategorien
Währungen / CDLR
Zurück zum Aktien

CDLR: Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (

21.45 USD 0.28 (1.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDLR hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.34 bis zu einem Hoch von 21.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDLR News

Tagesspanne
21.34 21.56
Jahresspanne
17.37 28.75
Vorheriger Schlusskurs
21.17
Eröffnung
21.50
Bid
21.45
Ask
21.75
Tief
21.34
Hoch
21.56
Volumen
88
Tagesänderung
1.32%
Monatsänderung
4.84%
6-Monatsänderung
9.55%
Jahresänderung
-23.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K