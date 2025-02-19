Währungen / CDLR
CDLR: Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (
21.45 USD 0.28 (1.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDLR hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.34 bis zu einem Hoch von 21.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.34 21.56
Jahresspanne
17.37 28.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.17
- Eröffnung
- 21.50
- Bid
- 21.45
- Ask
- 21.75
- Tief
- 21.34
- Hoch
- 21.56
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- 4.84%
- 6-Monatsänderung
- 9.55%
- Jahresänderung
- -23.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K