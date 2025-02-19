Валюты / CDLR
CDLR: Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (
20.98 USD 0.12 (0.57%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDLR за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.84, а максимальная — 21.15.
Следите за динамикой Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDLR
- Cadeler A/S 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDLR)
- Cadeler A/S (CDLR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadeler second-quarter earnings beat forecasts, shares climb
- TORM PLC (TRMD) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Forward Air (FWRD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- A.P. Moller-Maersk (AMKBY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- International Seaways (INSW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Cadeler Keeps Delivering For Green Growth Investors (NYSE:CDLR)
- Cadeler A/S announces share buyback program
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Cadeler A/S (CDLR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cadeler: Buy Before A New Green Wave Emerges (NYSE:CDLR)
- The market is at the last stage of the bull cycle — but that may take a while. Here are three stocks from this value-focused manager.
Дневной диапазон
20.84 21.15
Годовой диапазон
17.37 28.75
- Предыдущее закрытие
- 21.10
- Open
- 20.84
- Bid
- 20.98
- Ask
- 21.28
- Low
- 20.84
- High
- 21.15
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 7.15%
- Годовое изменение
- -25.26%
