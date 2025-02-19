КотировкиРазделы
CDLR: Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (

20.98 USD 0.12 (0.57%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDLR за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.84, а максимальная — 21.15.

Следите за динамикой Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.84 21.15
Годовой диапазон
17.37 28.75
Предыдущее закрытие
21.10
Open
20.84
Bid
20.98
Ask
21.28
Low
20.84
High
21.15
Объем
47
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
7.15%
Годовое изменение
-25.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.