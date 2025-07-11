Dövizler / CBZ
CBZ: CBIZ Inc
53.74 USD 1.17 (2.13%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CBZ fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.58 ve Yüksek fiyatı olarak 54.82 aralığında işlem gördü.
CBIZ Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CBZ haberleri
Günlük aralık
53.58 54.82
Yıllık aralık
53.58 90.13
- Önceki kapanış
- 54.91
- Açılış
- 54.82
- Satış
- 53.74
- Alış
- 54.04
- Düşük
- 53.58
- Yüksek
- 54.82
- Hacim
- 1.722 K
- Günlük değişim
- -2.13%
- Aylık değişim
- -16.19%
- 6 aylık değişim
- -28.93%
- Yıllık değişim
- -19.45%
21 Eylül, Pazar