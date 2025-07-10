КотировкиРазделы
CBZ: CBIZ Inc

55.40 USD 1.15 (2.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBZ за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.00, а максимальная — 55.97.

Следите за динамикой CBIZ Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
54.00 55.97
Годовой диапазон
53.91 90.13
Предыдущее закрытие
54.25
Open
54.54
Bid
55.40
Ask
55.70
Low
54.00
High
55.97
Объем
1.130 K
Дневное изменение
2.12%
Месячное изменение
-13.60%
6-месячное изменение
-26.74%
Годовое изменение
-16.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.