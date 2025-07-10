Валюты / CBZ
CBZ: CBIZ Inc
55.40 USD 1.15 (2.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBZ за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.00, а максимальная — 55.97.
Следите за динамикой CBIZ Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBZ
Дневной диапазон
54.00 55.97
Годовой диапазон
53.91 90.13
- Предыдущее закрытие
- 54.25
- Open
- 54.54
- Bid
- 55.40
- Ask
- 55.70
- Low
- 54.00
- High
- 55.97
- Объем
- 1.130 K
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- -13.60%
- 6-месячное изменение
- -26.74%
- Годовое изменение
- -16.97%
