货币 / CBZ
CBZ: CBIZ Inc
55.40 USD 1.15 (2.12%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CBZ汇率已更改2.12%。当日，交易品种以低点54.00和高点55.97进行交易。
关注CBIZ Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CBZ新闻
日范围
54.00 55.97
年范围
53.91 90.13
- 前一天收盘价
- 54.25
- 开盘价
- 54.54
- 卖价
- 55.40
- 买价
- 55.70
- 最低价
- 54.00
- 最高价
- 55.97
- 交易量
- 1.130 K
- 日变化
- 2.12%
- 月变化
- -13.60%
- 6个月变化
- -26.74%
- 年变化
- -16.97%
