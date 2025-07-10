KurseKategorien
Währungen / CBZ
CBZ: CBIZ Inc

54.91 USD 1.93 (3.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBZ hat sich für heute um -3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.87 bis zu einem Hoch von 57.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die CBIZ Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
54.87 57.46
Jahresspanne
53.91 90.13
Vorheriger Schlusskurs
56.84
Eröffnung
56.98
Bid
54.91
Ask
55.21
Tief
54.87
Hoch
57.46
Volumen
1.141 K
Tagesänderung
-3.40%
Monatsänderung
-14.36%
6-Monatsänderung
-27.39%
Jahresänderung
-17.70%
