Währungen / CBZ
CBZ: CBIZ Inc
54.91 USD 1.93 (3.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBZ hat sich für heute um -3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.87 bis zu einem Hoch von 57.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die CBIZ Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
54.87 57.46
Jahresspanne
53.91 90.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.84
- Eröffnung
- 56.98
- Bid
- 54.91
- Ask
- 55.21
- Tief
- 54.87
- Hoch
- 57.46
- Volumen
- 1.141 K
- Tagesänderung
- -3.40%
- Monatsänderung
- -14.36%
- 6-Monatsänderung
- -27.39%
- Jahresänderung
- -17.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K