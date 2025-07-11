Valute / CBZ
CBZ: CBIZ Inc
53.74 USD 1.17 (2.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBZ ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.58 e ad un massimo di 54.82.
Segui le dinamiche di CBIZ Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CBZ News
Intervallo Giornaliero
53.58 54.82
Intervallo Annuale
53.58 90.13
- Chiusura Precedente
- 54.91
- Apertura
- 54.82
- Bid
- 53.74
- Ask
- 54.04
- Minimo
- 53.58
- Massimo
- 54.82
- Volume
- 1.722 K
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- -16.19%
- Variazione Semestrale
- -28.93%
- Variazione Annuale
- -19.45%
20 settembre, sabato