CBZ: CBIZ Inc

53.74 USD 1.17 (2.13%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBZ ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.58 e ad un massimo di 54.82.

Segui le dinamiche di CBIZ Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
53.58 54.82
Intervallo Annuale
53.58 90.13
Chiusura Precedente
54.91
Apertura
54.82
Bid
53.74
Ask
54.04
Minimo
53.58
Massimo
54.82
Volume
1.722 K
Variazione giornaliera
-2.13%
Variazione Mensile
-16.19%
Variazione Semestrale
-28.93%
Variazione Annuale
-19.45%
