CBZ: CBIZ Inc
54.91 USD 1.93 (3.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBZの今日の為替レートは、-3.40%変化しました。日中、通貨は1あたり54.87の安値と57.46の高値で取引されました。
CBIZ Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
54.87 57.46
1年のレンジ
53.91 90.13
- 以前の終値
- 56.84
- 始値
- 56.98
- 買値
- 54.91
- 買値
- 55.21
- 安値
- 54.87
- 高値
- 57.46
- 出来高
- 1.141 K
- 1日の変化
- -3.40%
- 1ヶ月の変化
- -14.36%
- 6ヶ月の変化
- -27.39%
- 1年の変化
- -17.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K