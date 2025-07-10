クォートセクション
CBZ: CBIZ Inc

54.91 USD 1.93 (3.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CBZの今日の為替レートは、-3.40%変化しました。日中、通貨は1あたり54.87の安値と57.46の高値で取引されました。

CBIZ Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
54.87 57.46
1年のレンジ
53.91 90.13
以前の終値
56.84
始値
56.98
買値
54.91
買値
55.21
安値
54.87
高値
57.46
出来高
1.141 K
1日の変化
-3.40%
1ヶ月の変化
-14.36%
6ヶ月の変化
-27.39%
1年の変化
-17.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K