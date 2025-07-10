Moedas / CBZ
CBZ: CBIZ Inc
57.07 USD 0.23 (0.40%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CBZ para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.59 e o mais alto foi 57.46.
Veja a dinâmica do par de moedas CBIZ Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CBZ Notícias
- Cbiz Inc stock hits 52-week low at 56.83 USD
- RCI Hospitality shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- Oppenheimer initiates Almonty Industries stock with Outperform rating
- DA Davidson initiates coverage on Almonty Industries stock with Buy rating
- Ayro board approves preferred share rights plan and amends company charter
- Adial Pharmaceuticals shareholders approve share increases and board proposals
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- CBIZ Inc stock hits 52-week low at 62.44 USD
- CBIZ (CBZ) Q2 EPS Jumps 64%
- CBIZ, Inc. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CBZ)
- CBIZ, Inc. (CBZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CBIZ earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: CBIZ beats EPS expectations in Q2 2025
- CBIZ (CBZ) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- CBIZ Q2 2025 presentation: Marcum acquisition drives 66% revenue growth, outlook affirmed
- Glucotrack appoints CBIZ as new auditor, dismisses Grant Thornton
- SUNation Energy appoints CBIZ CPAs as new auditor, dismisses UHY LLP
- Equifax (EFX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- HeartBeam elects directors and approves equity plan amendment at annual meeting
- CBIZ: Price Per Share Appreciation Will Continue - Strong Buy (NYSE:CBZ)
- Nutex Health chief operating officer Joshua DeTillio to resign in August
- Cipher Mining (CIFR) 10% owners sell $7.35 million in stock
- Nutex Health stock price target maintained at $300 by Benchmark
Faixa diária
56.59 57.46
Faixa anual
53.91 90.13
- Fechamento anterior
- 56.84
- Open
- 56.98
- Bid
- 57.07
- Ask
- 57.37
- Low
- 56.59
- High
- 57.46
- Volume
- 134
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- -11.00%
- Mudança de 6 meses
- -24.53%
- Mudança anual
- -14.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh