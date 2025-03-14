FiyatlarBölümler
Dövizler / BZFDW
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0755 USD 0.0044 (6.19%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BZFDW fiyatı bugün 6.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0755 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0755 aralığında işlem gördü.

BuzzFeed Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.0755 0.0755
Yıllık aralık
0.0361 0.4975
Önceki kapanış
0.0711
Açılış
0.0755
Satış
0.0755
Alış
0.0785
Düşük
0.0755
Yüksek
0.0755
Hacim
1
Günlük değişim
6.19%
Aylık değişim
15.44%
6 aylık değişim
33.63%
Yıllık değişim
-24.50%
21 Eylül, Pazar