BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0755 USD 0.0044 (6.19%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BZFDW hat sich für heute um 6.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0755 bis zu einem Hoch von 0.0755 gehandelt.

Verfolgen Sie die BuzzFeed Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0755 0.0755
Jahresspanne
0.0361 0.4975
Vorheriger Schlusskurs
0.0711
Eröffnung
0.0755
Bid
0.0755
Ask
0.0785
Tief
0.0755
Hoch
0.0755
Volumen
1
Tagesänderung
6.19%
Monatsänderung
15.44%
6-Monatsänderung
33.63%
Jahresänderung
-24.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K