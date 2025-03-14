Währungen / BZFDW
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant
0.0755 USD 0.0044 (6.19%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BZFDW hat sich für heute um 6.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0755 bis zu einem Hoch von 0.0755 gehandelt.
Verfolgen Sie die BuzzFeed Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0755 0.0755
Jahresspanne
0.0361 0.4975
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0711
- Eröffnung
- 0.0755
- Bid
- 0.0755
- Ask
- 0.0785
- Tief
- 0.0755
- Hoch
- 0.0755
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 6.19%
- Monatsänderung
- 15.44%
- 6-Monatsänderung
- 33.63%
- Jahresänderung
- -24.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K